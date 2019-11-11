أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

التقى أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة مطلق دغيم الخمعلي، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي، والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم سلطان سعود الشايع، الذين قدموا للسلام على سموه، ولمناقشة وضع المراكز الصحية بالمنطقة. واستعرض اللقاء الخطوات التي تشهدها المنطقة، والدور الإشرافي للشؤون الصحية لمتابعة المراكز الصحية، والجهود المبذولة لبدء المرحلة الثانية لخطة عمل المراكز الصحية بمنطقة القصيم، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بجودة عالية، وكفاءة تتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة، مستمعا سموه من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة سلطان الشايع، إلى شرح مفصل لخطوات العمل عن آلية الأداء لخطة عمل المراكز الصحية، والتي تنطلق من رؤية وزارة الصحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، لتوحيد الجهود وتطوير وتحسين الخدمات الصحية للوصول إلى تطلعات المواطنين المأمولة. وأكد أمير منطقة القصيم، خلال اللقاء، أهمية أن تكون الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية على قدر عال من التكامل والجودة، لتتواكب مع مؤشرات ومعايير وزارة الصحة، منوها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي من متابعة واهتمام. وأشاد أمير منطقة القصيم بخطوة إنشاء التجمعات الصحية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وإيجاد السبل السليمة لمتابعة الخدمات الصحية في المراكز الصحية، متمنيا سموه للتجمع ومنسوبيه التوفيق والنجاح.



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