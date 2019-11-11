ديوانية إدارة تعليم صبيا تستضيف السعدون

أكد اللواء طيار ركن، عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، عبدالله عبدالكريم السعدون، أن وطن الحرمين الشريفين وطن استثنائي يستحق الدفاع عنه بالأرواح والأموال والأولاد، وأن عاصفة الحزم جاءت في الوقت المناسب، وأثنى على دور قواتنا المسلحة في نجدة الأشقاء، ورد كل معتدٍ، مبينا ما تحظى به المملكة من مكانة خاصة بين دول العالم. وأضاف أن قوة المملكة وحنكة قادتها جنبتها مؤامرات الأعداء الذين ما انفكوا يكيدون لها من أجل إضعافها، لكنها خرجت مع كل أزمة أشد صلابة، وأقوى مراسا. وقال «إن بلادنا لم تبخل عن تقديم المساعدات لأي محتاج في أي دولة من العالم، ولم تتوان عن مساعدة أشقائها وأصدقائها عند حدوث النكبات، وحضّ المعلمين على العناية بالأجيال، وغرس روح الوطنية والانتماء فيهم»، مشيرا إلى أن التعليم والمعلم من أشد اهتماماته، وأقرب الأشياء إلى قلبه، وأنه لو لم يكن طيارا لتمنى أن يكون معلما. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته ديوانية إدارة تعليم صبيا ضمن مبادرة وطني وجه أبيض، وبرعاية أمير منطقة جازان، وحضور محافظ صبيا منصور الداود وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية. من جانب آخر، استقبل أمير منطقة جازان ضيف ديوانية تعليم صبيا، اللواء السعدون، مثمنا جهوده في خدمة وطنه، واضطلاعه بمسؤولياته في تعزيز مفاهيم المواطنة الحقة. وأشاد بمبادرة تعليم صبيا «وطني وجه أبيض» النوعية، ودورها الوقائي في الحفاظ على أمن دوت الخليج ومقدراته، وشكر لقيادات تعليم صبيا تجسيدهم حب دوت الخليج من خلال مبادراتهم وفعالياتهم.



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