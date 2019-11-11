أهالي الوديعة بالمحالة يشتكون من تكدس النفايات

طالب أهالي حي الوديعة، شرق المحالة في أبها، الجهات الخدمية بسرعة العمل على إكمال ما ينقص الحي من خدمات ضرورية، من خدمة الهواتف للمنازل وسوء النظافة بالحي الجديد، كتقوية اتصال الجوال الذي يشتكون من انقطاعه، وكذلك ضعف الاتصال بالإنترنت.

مطالب ضرورية

طالب محمد الحياني، أحد سكان حي بلدية مدينة سلطان، بإنارة الحي والعمل على نظافته وذلك لانتشار الناموس والحشرات بالحي جراء تكدس النفايات، والعمل على الرش الدوري للقضاء على الحشرات.

أخطار السيول

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طالب المواطن فايز بن مفرح بمطالب ملحة لدرء أخطار السيول من خلف المنازل وإيجاد الحلول اللازمة للقضاء على الكلاب التي تهدد أطفال الحي، والبدء في عمل الحديقة الخاصة بالحي لكي يجد الأطفال متنفسا لهم، فيما طالب مبارك بن عبدالله شركة الكهرباء بالعمل على تسوير المولدات الكهربائية، والتي تشكل خطرا على أطفال الحي خصوصا لعدم معرفتهم بخطر الكهرباء، لحل المشكلة وطالب الأهالي بإيصال الصرف الصحي للحي وشبكة المياه وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لمطالبهم.

محل الاهتمام

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري أن النظافة في حي البديعة تعمل البلدية على رفعها وباستمرار، والحي ضمن الجدول المعتمد من قبلنا للمقاول، وقد يكون هناك تقصير ولكن لم يكن هناك أي تواصل من سكان الحي، ولم يسجل لهم أي بلاغ على جميع مواقع التواصل التابعة للأمانة. وقال «مطالب أهالي حي الوديعة بالمحالة حول تكثيف أعمال النظافة والمكافحة نود التنويه إلى أنه يجري تنفيذ أعمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة بشكل مستمر وفق الخطط التشغيلية لمقاول مشروع عقد النظافة»، وأضاف «ترحب الأمانة باستقبال الملاحظات والبلاغات المتعلقة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي عبر وسائل الاتصال التي خصصتها الأمانة لاستقبال البلاغات».