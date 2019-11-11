200 مستهدف في ملتقى التحصيل الدراسي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي أمس، ملتقى القيادة المدرسية بعنوان «التحصيل الدراسي ونواتج التعلم»، بحضور المدير العام للتعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وقيادات التعليم بالمنطقة، وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الملتقى الذي يستهدف 200 مشرف وقائد وقائدة مدرسية، ويستمر 3 أيام، يشمل العديد من ورش العمل والدورات والندوات التي تحفز التعلم وتضاعف معدلات التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وحل مشكلة ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ذلك ضمن العملية التعليمية، إلى جانب التعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي، وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية، ومشاركة التجارب والخبرات التعليمية السابقة. أهداف الملتقى إكساب المشاركين المهارات للرفع من التحصيل الدراسي تحسين نواتج التعلم Advertisements حل مشكلات ضعف التحصيل الدراسي تقديم الأسباب والحلول للرفع من التحصيل الدراسي مهارات التخطيط وبناء مؤشر الأداء



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