إزالة حظائر بمنطقة المشاعر المقدسة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، حظائر أغنام وجمال عشوائية، في وادي «فج الحرمان» بمنطقة المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لإزالة الحظائر العشوائية، التي تشكل مصدرا للتلوث البيئي والمحافظة على الصحة العامة. وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، لرصد مواقع الحظائر المخالفة التي يقوم أصحابها بممارسة البيع والشراء دون توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، إذ تمت إزالة 70 ألف متر مربع من الحظائر، إزالةً كلية، واتخاذ الإجراءات والتدابير النظامية بحق المخالفين. من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الميدانية على الأسواق العشوائية، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وبمساندة أفراد ومعدات الإدارة العامة للنظافة، إذ قامت البلدية بتنظيم حملة على سوق النكاسة العشوائي، وتمت مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إزالة المباسط العشوائية.



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