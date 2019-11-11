أمطار مصحوبة بالبرد تجبر الأهالي على مشتى تهامة

شهدت السهول التهامية في منطقة عسير أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد، وشملت رجال ألمع ومحايل عسير، فيما شهدت مرتفعات السراوات أمطارا غزيرة على سودة عسير وأبها ومحافظة أحد رفيدة والمراكز التابعة لها. فيما انخفضت درجات الحرارة في المنطقة، حيث حرص الأهالي النزول إلى مشتى تهامة هربا من البرد، وهذا يتكرر كل عام.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد لـ«دوت الخليج» أنه بالتزامن مع ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وجود تقلبات جوية معها فرصة قوية لهطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد معها رياح نشطة رفعت فرق الدفاع المدني جاهزيتها لأي طارئ.

من جانبه، نبه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد آل كاسي، فرق الدفاع المدني بالمنطقة بأن تكون على أهبة الاستعداد والجاهزية الكلية تحسبا لحدوث أي طارئ مصاحب للحالة الجوية والتعامل مع جميع البلاغات الواردة والتأكد منها. مشيرا أن الأمطار التي هطلت أمس تركزت على مرتفعات المنطقة وبعض محافظات تهامة عسير.

أمطار متفاوتة

هطلت أمس أمطار على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها، ومتوسطة شملت مركز الحزم وأم رجوم وضبيعة وأم رقيبة والخرمة والدويبة والأمغر والشقيق وزرايب الأوثرة والدرع وفخذ والثريا. كما هطلت أمطار على مركز الكتيب شملت السنانيات والمخيبة والبترا والبويب والدفافيات وشهيبة والمنقا والغراميل وغارس وأم روس وابرق الرمث والمصبح وجبل أكباد وجبل حلوان والحيزا والشليل وضلماء والعضامية والجلعب وأبا مغير وحزابا ونواحات. فيما شملت بقرات وخل الحضير والقريعة والطرايف ومشهي وجبل عرنان والفحيثاء.

وهطلت أمطار على مركز عردة وضواحيه شملت السميك وابا الميخ والشرح والشريح والصعبات وزميخية، كما شملت الأمطار مركز أبيط والعريانه وابيط النخل، كما هطلت الأمطار على مركز الجهراء شملت المثلث وأحامر والهيبر ورضمة الخلفات والكحيل وحزم الجمل، وهطلت أمطار على الجديد شملت أم برقا وأم قصير والحجيرين.

سحب رعدية

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أمطارا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البرد ورياح ناتجة عن موجات قصيرة من التبريد مع رطوبة مناسبة تشكل سحبا رعدية على أجزاء واسعة من المملكة.

وأوضح الحصيني، أن هناك حاليا سحبا رعدية عملاقة بين قطر والإمارات ورياحها شديدة وأمطارها غزيرة يتوقع أن تتجه نحو عمان وقد تصل إلى حدود السعودية مع الإمارات، أما السحب الممطرة فحاليا هي في المدينة المنورة.

برد ورياح

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قال الحصيني «هناك توقعات بهطول أمطار خلال 36 ساعة مقبلة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية والصمان، الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح».

استمرار الحالة المطرية

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، وكذلك استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحب بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار. وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما تشمل الحالة مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

فيما نبّهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار في هذه المناطق أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

توقعات بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

السحب الممطرة تركزت على المدينة المنورة أمس

حالة مطرية لـ3 أيام في 10 مناطق

سحب رعدية عملاقة بين الإمارات وقطر

رياح شديدة وأمطار غزيرة تتجه نحو عمان