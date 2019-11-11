بلدية خميس مشيط توقع عقدا استثماريا بـ5 ملايين ريال

وقّع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، مسفر أحمد الوادعي، عقدا استثماريا لإنشاء سوق محلات خضار وفواكه -جنوب المدينة- والذي تمت ترسيته على أحد المستثمرين بقيمة إجمالية بلغت 4999000 ريال، على مساحة 4 آلاف متر، وذلك بحضور المدير العام للاستثمارات بالبلدية سعد الخماش، إذ سعت البلدية إلى إيجاد سوق للخضار والفواكه جنوب المدينة، لتخفيف الزحام في الأسواق الحالية، وتقديم الخدمات لسكان جنوب المحافظة. من جهة آخرى نفذّت بلدية خميس مشيط -خلال الأسبوع الماضي- 202 جولة رقابية شملت جميع المنشآت الصحية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 722 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف أكثر من 65 لترا من الزيوت التالفة المعاد استخدامها، وإغلاق 34 منشأة صحية، إلى جانب ضبط 94 منشأة مخالفة، وإنذار 31 منشأة. وأشار القرني إلى أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين.



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