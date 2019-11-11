القبض على سائق مركبة تسبب في حالتي وفاة بطريق الرياض - الدمام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع، مما نتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وإيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه .



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