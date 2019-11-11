بدر الفرحان: مدينة إعلامية وأكثر في الرياض

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أمس الأحد، عن بدء مشروع إقامة مدينة إعلامية متكاملة في الرياض.

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وقال الأمير بدر الفرحان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر”.

الجدير بالذكر أن المملكة تمتلك كافة المقومات المادية والبشرية والاقتصادية لتؤهلها لبناء أضخم مدينة إعلامية ليس في المنطقة بل في العالم أجمع.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت، في وقت سابق، أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.







