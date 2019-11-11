شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: مجهول يحرق سيارة مواطن في «المنار».. والشرطة تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة، في حادثة إشعال النار في سيارة مواطن أمام منزله بحي المنار على يد مجهول.

وكان مركز شرطة السامر باشر التحقيق بالحادثة مع مالك المركبة الذي أشار إلى أنه فوجئ بالحريق عند السابعة والنصف صباحاً.

وظهر الجاني وهو يوقف سيارة صغيرة خلف مركبة المجني عليه قبل أن يحطم زجاج المثلث ويصب مادة بترولية بالمقعد الخلفي قبل إشعالها، وأوضح التسجيل إصابة وجه الجاني جراء فعلته قبل هروبه.

وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود شريك مع الجاني كان داخل سيارته لحظه تنفيذ جريمته.