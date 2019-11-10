

الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع ، مما نتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة ، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض - بتوفيق الله - من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها ، مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وإيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

// للصحف فقط // // انتهى //

23:11ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ‏شرطة منطقة الرياض: دوريات أمن الطرق تقبض سائق المركبة التي تسير بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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