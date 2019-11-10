السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي يبدأ استقبال طلبات الراغبين الالتحاق ببرامجه



الدوادمي 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1440هـ/1441هـ , عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد بن شامان الروقي أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء الإنشائية والتبريد والتكيف وميكانيكا السيارات والحاسب الآلي ، مبيناً أن المعهد اشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية وحاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغاً للتدريب،وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً، ويمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية، وشهادة إتمام البرنامج التدريبي.

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23:04ت م

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