انطلاق ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت اليوم أعمال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. ويعقد الملتقى بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان "تنافس القوى القديم في عصر جديد" وتستمر أعماله على مدار يومين. وتأتي نسخة هذا العام استمراراً لهدف الملتقى المتمثل في بلورة فهم واقع النظامين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما. ويستضيف الحدث نخبة كبيرة من صانعي القرار والسياسيين وخبراء تحليل السياسات من دول مختلفة في العالم وسيخصص إحدى جلساته لسياسات دولة الإمارات يسلّط فيها الضوء على استراتيجيات الدولة لحيازة قدرات الذكاء الصناعي وتطوير صناعة الفضاء.

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