- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم اصطدام مركبتين على طريق مكة – المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اصطدام مركبتين على طريق مكة – المدينة
تسبب في وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن تلقي بلاغ يفيد باصطدام مركبتين على طريق “مكة – المدينة” قبل جسر وادي ستارة باتجاه مكة، مساء اليوم الأحد.
وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أنه نتج عنه عدد من الإصابات.
وأشار المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام مركبتين على طريق مكة – المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.