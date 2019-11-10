اصطدام مركبتين على طريق مكة – المدينة

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن تلقي بلاغ يفيد باصطدام مركبتين على طريق “مكة – المدينة” قبل جسر وادي ستارة باتجاه مكة، مساء اليوم الأحد.

وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أنه نتج عنه عدد من الإصابات.

وأشار المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.







