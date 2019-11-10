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موسم الرياض يغلق منطقة الملز
بسبب التقلبات الجوية على المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن موسم الرياض، أنه سيتم إغلاق منطقة الملز ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بسبب الظروف الجويَّة، وعشان سلامتكم، أغلقنا منطقة الملز اليوم.. نشوفكم في الأيام الجاية”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ويتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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