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الملصقات بالأماكن العامة بدون ترخيص مخالفة
طبقًا للائحة الذوق العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة بدون ترخيص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن لائحة الذوق العام نصّت على فرض غرامة 100 ريال حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية، أنه يتم مضاعفة الغرامة إلى 200 ريال في حال تكرار المخالفة.
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