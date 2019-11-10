توقع هطول أمطار على تبوك لنهاية الأسبوع

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - تبوك

توقع علي البلوي، الخبير في الطقس والمناخ، تقلبات جوية على منطقة تبوك، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال البلوي، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الحالة المطرية مستمرة في منطقة تبوك إلى نهاية الأسبوع”.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات توقعت استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع استمرار فرص هطول أمطار رعدية “متوسطة في مجملها”، قد تصحب بتساقط البَرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تشمل الحالة مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

فيما نبّهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار على المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية- بمشيئة الله.







