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شكرا لقرائتكم سياح أمريكيون يزورون مهرجان سمح الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سياح أمريكيون يزورون مهرجان سمح الجوف
تجولوا في أقسام وأركان المهرجان
متابعات الخليج 365 - دومة الجندل
أبدى عددٌ من السياح الأمريكيين، الذين زاروا مهرجان السمح الأول بالجوف على هامش زياتهم السياحة لمنطقة الجوف، اندهاشهم واستغرابهم من نبتة السمح بكافة تفاصيلها، بعد سماعهم لشرح عن نموها وجنيها وتخزينها ومن ثم استخراج الحبوب منها، حتى حمسها وطحنها، موضحين بأنهم قد سبق أن شاهدوا نبتة السمح عن طريق الصور والآن تمكنوا من مشاهدتها والتعرف على خصائصها وتذوق طعمها.
وكان الوفد الأمريكي قد زار المهرجان بمرافقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف الأستاذ سلمان محمد الدواس وكان في استقبالهم عددٌ من اللجان المنظمة، تجولوا معهم بين أقسام وأركان المهرجان.
هذا وذكر الدواس بأن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن استفادتهم من إتاحة التأشيرة السياحية لزيارة المملكة، والتي اعتبرها الوفد فرصةً للتعرف على ثقافات المملكة وإرثها الثقافي والحضاري وموروثها التاريخي، مؤكدًا بأن إقامة المهرجان تعتبر فرصة جيدة لتعريف السياح بنبتة السمح، وبعض المنتجات بالمنطقة.
وفي ختام الزيارة قدّم الوفد شكرهم وتقديرهم للجان العاملة في هذا المهرجان على ما وجدوه من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.
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