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فيديو.. أمطار على محطة أم رقيبة
ما بين حفر الباطن والمجمعة
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
نشر د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو لهطول الأمطار ما بين حفر الباطن والمجمعة (محطة أم رقيبة).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ويتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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