شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحصد جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

حقق وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي المقام بالأردن، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل أول في الأطفال، التي حققها الطالب أحمد محمد قستي.

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وأشادت لجنة التحكيم للمهرجان بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني، كما أشادت بأفضل أداء جماعي لطلاب العرض السعودي «التحدي».

وأوضح رئيس الوفد السعودي الدكتور بندر العسيري، مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم، أن المهرجان شهد تقديم عروض مسرحية كبيرة تنافست فيها المملكة مع سبع دول عربية هي الأردن، والعراق، ومصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، موكداً أن هذا الإنجاز الوطني يقف خلفه دعم كبير وتوجيه مستمر من وزير التعليم والقيادة التعليمية بالوزارة.

يذكر أن العرض الفائز «مسرحية التحدي» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وشارك فيه الدكتور أنور أبو عباة، والمخرج عبدالهادي القرني، ومساعد المخرج صلاح الشهري، ومرافق الطلاب هادي القحطاني، والممثلون الطالب أحمد قستي، والطالب سلطان إسماعيل، والطالب سعد السدحان، والطالب بدر الشبيب، والطالب محمد المنديل، والطالب عبدالعزيز العريني، والطالب سعد القرني في هندسة الصوت.