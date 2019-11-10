شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف: ضبط 30 طن أسماك فاسدة ومجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية في القطيف، ثلاجة تابعة لإحدى الشركات تقوم فيها العمالة المخالفة بتخزين الأسماك منتهية الصلاحية وتغيير تواريخها. وصادرت الوزارة 30 طناً من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، و754 كيلو جرام ربيان معبأ مسبقاً دون بيانات تجارية. وأكدت «التجارة» عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أنه جرى إغلاق الموقع واستدعاء منسوبي الشركة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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