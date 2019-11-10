شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى: قوة المملكة وحنكة قادتها جنَّبتاها مؤامرات الأعداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

أكد اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم السعدون، عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، أن وطن الحرمين الشريفين وطن استثنائي يستحق الدفاع عنه بالأرواح والأموال، وأن عاصفة الحزم جاءت في الوقت المناسب، مثنياً على دور القوات المسلحة في نجدة الأشقاء ورد كل معتدٍ، لافتاً إلى ما تحظى به المملكة من مكانة خاصة بين دول العالم.

وأشار إلى أن قوة المملكة وحنكة قادتها جنبتاها مؤامرات الأعداء الذين ما انفكوا يكيدون لها لإضعافها، لكنها خرجت مع كل أزمة أشد صلابة وأقوى مراساً.

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وأوضح السعدون أن "بلادنا لم تبخل في تقديم المساعدات لأي محتاج في أي دولة حول العالم، ولم تتوانَ عن مساعدة أشقائها وأصدقائها عند حدوث النكبات"، وحضَّ المعلمين على العناية بالأجيال وغرس روح الوطنية والانتماء فيهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في ديوانية وطنية بعنوان «هيبة وطن»، استضافت خلالها إدارة تعليم صبيا اللواء طيار ركن عبدالله بن عبد الكريم السعدون، وأدار جلسة الحوار معه اللواء أحمد محمد الفيفي، حيث تحدث الضيف عن عدة محاور منها مكانة السعودية العظمى، ودور التعليم في صناعة الأجيال، ومواقف من حياته في خدمة وطنه، وقصة كتابه الذي ألفه، وذلك برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداود.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة جازان اللواء السعدون، مثمناً جهوده في خدمة وطنه واضطلاعه بمسؤولياته في تعزيز مفاهيم المواطنة الحقة، مشيداً بمبادرة تعليم صبيا «وطني وجه أبيض» النوعية ودورها الوقائي في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، مقدماً شكره لقيادات تعليم صبيا على تجسيدهم حب الوطن من خلال مبادراتهم وفعالياتهم.