شكرا لقرائتكم خبر عن مطر خريف الباحة يكسر حدة البرد في 10 مواقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أسهمت أمطار الخريف التي هطلت ولا زالت على عشرة مواقع في الباحة منها قرن ظبي، وبني حسن، وبني ضبيان، وبني فروة، والحجيِّر، وجرب، في كسر حدة البرد التي تعرضت لها المنطقة منذ ثلاثة أيام.

وتفاءل المواطنون بأمطار الوسم التي بدأت بعد الظهر وعدَّها متحدث الدفاع المدني العقيد جمعان دايس أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، موضحاً أنها شملت قطاعات من الباحة والعقيق والمندق، مؤكداً أنها لم تسجل حتى الساعة أي حوادث احتجاز أو غلق طرق، فيما تستمر الحالة المناخية للغيوم المطرية حتى مساء غد (الاثنين) بحسب توقعات هيئة الأرصاد.