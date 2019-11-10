نقابة السيارات تأمن حافلات نقل لفعاليات جمعية البر الخيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان - مكة المكرمة

عقدت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة اليوم ، شراكة استراتيجية مع جمعية البر الخيرية بالسعدية والتي تتضمن توفير حافلات نقل من قبل النقابة العامة للسيارات لخدمة البرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها وذلك بحسب ما أوضحه لـ " مكة " الرئيس العام للنقابة عبدالرحمن الحربي .

وأضاف أن هذه الاتفاقيات والشركات تاتي بهدف تفعيل المبادرات الاجتماعية للنقابة العامة للسيارات، كما أنها ليست مرتبطة بفترة زمنية محددة وإنما شراكة مستدامة .

وأكد الحربي أن هذا التعاون تجسيدا لما تبذله النقابة العامة للسيارات من جهد يعكس مدى حاجة المجتمع لمثل هذه الاعمال الاجتماعية مبيناً سعى النقابة من خلال هذه الشراكة الى توفير كل ما يمكن من اجل خدمة المجتمع معربا عن سعادته لما تقدمه مثل هذه الجميعات للمجتمع بشكل عام .