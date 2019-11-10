منظومة متصلة بالهاتف لاكتشاف الطحالب الضارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو طور فريق من المهندسين بالجامعة الوطنية في سنغافورة منظومة بالغة الحساسية تستخدم الهاتف المحمول لاكتشاف الطحالب السامة في المياه في غضون 15 دقيقة. وتستطيع المنظومة الجديدة التوصل إلى النتائج في موقع الاختبار نفسه ثم إرسالها باستخدام الهاتف المحمول عبر تقنيات الاتصالات اللاسلكية في وقت ظهور النتائج. ويتكون الجهاز الجديد من ثلاثة أجزاء، رقاقة الكترونية، ووعاء مصنوع بطريقة الطباعة المجسمة يحتوي على المكونات البصرية والكهربائية لإجراء الاختبارات، وهاتف ذكي.



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