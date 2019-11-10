مايوركا يستعيد ذاكرة الانتصارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استعاد ريال مايوركا ذاكرة الانتصارات وفاز على ضيفه فياريال 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أهداف مايوركا لاجو جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وداني رودريجيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 53، فيما سجل هدف فياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في مباراتين.
فيما توقف رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز التاسع متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات.
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