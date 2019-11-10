كالياري يقسو على فيورنتينا بخماسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما

لقن فريق كالياري ضيفه فيورنتينا درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل أهداف كالياري ماركو روج وفابيو بيساكاني وجيوفاني سيميوني وجواو بيدرو ورادجا ناينجولان في الدقائق 16 و26 و34 و54 و65 على الترتيب.

فيما سجل هدفي فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 75 و87.

ورفع كالياري رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 16 نقطة في المركز الثامن.