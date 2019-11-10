كشف تفاصيل مقتل امرأة على يد ابن عمها بالطائف

كشفت مصادر بعض التفاصيل في جريمة القتل التي شهدتها الطائف اليوم الأحد، التي راح ضحيتها امرأة، وأُصيب مسن سبعيني من قِبل الجاني، الذي قاوم أجهزة الأمن حتى تمت الإطاحة به. وفي التفاصيل وفقًا لـ “سبق”، فإن الواقعة سُجِّلت بوصفها بلاغًا لدى العمليات الأمنية الموحدة قُبيل أذان العصر اليوم الأحد، وكان مفادها وجود حالة اعتداء على امرأة داخل منزل في أحد الأحياء بالطائف.

حينها انتقلت “دوريات الأمن” لموقع الجريمة، وكُشف عن تعرُّض المرأة المجني عليها لـ”5 طعنات” في الصدر، وهي ابنة عم الجاني الذي هرب من الموقع على مركبة، لم يتم تحديد رقم لوحتها؛ فتم استدعاء الهلال الأحمر من قِبل الأمن، الذي بدوره نقل المرأة لأحد المستشفيات بالطائف لخطورة حالتها، وبعد ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بما لحقها من طعنات قاتلة. وتم تكثيف العمل الأمني من خلال فِرق البحث والتحري عن الجاني الهارب، وتم – بحمد الله – التوصل له في المنطقة نفسها قبل مواصلة عملية هروبه، وتم ضبطه بالقوة، وكان قد طعن شخصًا مسنًّا في السبعينيات من عمره قبل وصول دوريات الأمن له، التي سيطرت على الحالة، وأحكمت قبضتها عليها في طور استكمال بقية الإجراءات النظامية بعد تسلُّم الشرطة الجاني.