أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن فاتورة المعادن الثمينة المركب عليها حجر طبيعي أو صناعي غير كريم يجب أن يدوَّن فيها الوزن والنوع ووصف المشغول، وذكر العيوب، إن وُجدت.
وبالنسبة للمعادن الثمينة المركب عليها حجر كريم فيجب أن يدوَّن في الفاتورة اسم الحجر وشكل القطعة ووزن الحجر ولونه ودرجة نقائه، والعيوب، إن وُجدت. وأبانت الوزارة أنه إذا زاد وزن الحجر على 5% فيجب أن يُدون في الفاتورة الوزن والسعر، وسعر الذهب المركب عليه الحجر.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: هذه البيانات التي تُدون في فاتورة المعادن الثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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