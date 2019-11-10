مقتل امرأة طعنًا على يد “ابن عمها” في الطائف

أقدمَ مواطن على قتل امرأة من أقاربه “ابنة عمه”، بعد طعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف، فيما تمكن من الهرب بعد البلاغ الذي كان قد ورد للأمن، والذين باشروا الواقعة .
ووفقًا لصحيفة “سبق” نتيجةً لانتشار الفرق الأمنية ممثلةً في “دوريات الأمن” نجحوا في الإطاحة بالجاني، حيث جرى تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . سنوافيكم بتفاصيل الواقعة حال ورودها .
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