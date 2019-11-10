بالصور: إطلاق خدمة “إشارة” لمساعدة المسافرين الصُّم في مطار جدة

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، خدمة تطبيق “إشارة” للمسافرين الصُّم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون مع شركة “عِلم”. وتهدف الخدمة لتمكين المسافرين من فئة الصم من الاعتماد على أنفسهم في إنهاء إجراءات السفر ومختلف الخدمات عبر خدمة الترجمة الفورية التفاعلية بلغة الإشارة التي يوفرها التطبيق.

ومن أهم ما يميز التطبيق مراعاته لخصوصية المستفيدين، وذلك باستخدام تقنيات تتعرف على جنس المستفيد وتحول الاتصال إلى مترجم أو مترجمة حسب جنس المستفيد المتصل. كما يتيح التطبيق إمكانية تقديم إبلاغ لإدارة التطبيق على المترجم بعد الانتهاء من الاتصال؛ في حال لم يُقدم الخدمة بالشكل المطلوب. ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري نظامي التشغيل “آي أو إس” و”أندرويد” للأجهزة الذكية.