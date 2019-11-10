وزير الثقافة يزف البشرى: إنشاء «مدينة إعلامية» بالرياض

استمع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، إلى شرح حول مدينة إعلامية ومشروعات إعلامية أخرى بالرياض، وبشر الوزير، عبر حسابه الرسمي بتويتر، قرب إنشاء المدينة الإعلامية الجديدة، قائلًا: «من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر».

وعبر مغردون عن سعادتهم بهذه الخطوة المرتقبة، التي اعتبرها البعض «لحظة تاريخية تليق بالوطن وإعلامه ومستقبله»، فيما أكد آخرون أنها «الحلم قديم يجب أن يتحقق، وسط تهاني بقرب إنجاز الخطوة المهمة وطنيًّا».

وفي سياق آخر، عبر وزير الثقافة عن فخره بأول خبيرتين سعوديتين معتمدتين لدي اليونسكو، قائلًا لهما: «نفخر بكما»، بعدما أصبحت كل من: رهاف قصاص وابتسام الوهيبي، أول خبيرتين سعوديتين معتمدتين لدى المنظمة.

وحصلتا على هذا الإنجاز بعد أن اجتزتا ورشة تدريب شبكة الميسرين العرب في مجال التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو في مدينة وجدة بالمغرب.

