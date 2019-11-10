8 قرارات لمجلس جامعة جازان يتصدرها تعيين 20 عضو هيئة تدريس

عقد مجلس جامعة جازان، اليوم الأحد، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة، جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440/1441هـ، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وبحضور الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقال أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات منها، الموافقة على تعيين 20 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة معيد وأستاذ مساعد.

وكذلك الموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 35 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه في تخصصات مختلفة، وإنشاء «مركز قادة المستقبل» بجامعة جازان، وإقرار ضوابط الابتعاث للمعيدين والمحاضرين، وترقية وحدة تعليم اللغات إلى مركز تعليم اللغات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ومن القرارات أيضًا، دمج كلية المجتمع مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كيان واحد تحت مسمى كلية الدراسات التطبيقية والشراكة المجتمعية تمنح درجة الدبلوم، ودمج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مع معهد اللغة الإنجليزية في كيان واحد تحت مسمى كلية اللغات الأجنبية، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.