صاحب السيارة المحترقة عمدًا بجدة يتحدث لـ«عاجل».. وفيديو يوثق الجريمة

كشف صاحب السيارة المحترقة بجدة، أبوصالح الزهراني، لـ«عاجل»، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقطع فيديو يوثق قيام مجهول بإشعال النار في سيارته المتوقفة أمام منزله بحي المنار في محافظة جدة، وقال «الزهراني»: «دخلت البيت في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلًا، وقد أفرغنا كاميرات المراقبة بعد مغرب اليوم التالي، وتبين أن الجاني توقف في سيارة خلف سيارتي، ونزل منها لاحقًا، ثم قام بحرق السيارة عبر سكب البنزين داخلها، ثم هرب».

وأضاف شاهد عيان من أقارب صاحب السيارة قائلًا: «استيقظنا على صراخ الجيران بعد اشتعال النار بالسيارة، وبعدها قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي أخذت البصمات.. لا نعرف الفاعل الذي ظهر بالفيديو، أو مبررات ارتكابه لتلك الجريمة».

ووثق مقطع مصور، قيام أحد الأشخاص بمحاولة فتح إحدى السيارات المتوقفة أمام أحد المنازل بحي المنار في جدة، وقام بإشعال النار بالسيارة، والتي كادت أن تمسك به لولا هروبه.