«الخدمة المدنية» تُطلق برنامج الإخصائي المعّتمد وتوضح السبب

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، برنامجًا تأهيليًا متخصصًا في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ لتمكين الموظف المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظريًا وعمليًا.

ويهدف البرنامج لرفع كفاءة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويشمل برنامج الإخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية 6 دورات تشمل جميع أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية: كشغل الوظائف، تطوير الموارد البشرية، الإجازات، بيئة العمل، إدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة.

ويخضع من اجتاز الدورات لاختبار يؤهِّله للحصول على شهادة اعتماد من وزارة الخدمة المدنية لمدة 5 سنوات.

وتم تطوير البرنامج الذي يستهدف موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويمكن للمهتمين التسجيل في البرنامج عبر نظام تسجيل المرشحين الخاص بمعهد الإدارة العامة .