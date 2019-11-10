«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق.. الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، إن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المناطق المتأثرة بالحالة المناخية السابقة هي: تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، إضافة لأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبيّ والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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وفي وقت سابق اليوم الأحد، توقعت «هيئة الأرصاد» -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

ولفتت الهيئة، إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرَد، ورياح نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتدّ تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض.

ونوّهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار على المناطق الآنفة الذِّكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.