الزعاق: سحب ماطرة تتَّسم بالغزارة في بعض المناطق

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، مواقع التشكيلات السحبية المبشرة في مختلف المناطق.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «التشكلات السحبية الماطرة قد تتسم بالغزارة في بعض حالاتها على الشرقية والوسطى، (نواحي: الجبيل، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، الأحساء، بقيق، سلوى)، فيما تتعرض المنطقة الوسطى، شمال منطقة الرياض، نواحي: (المجمعة، الغاط، الزلفي، مرات، أشيقر، شقراء، ثادق، حريملاء وحدود الصمان)، إلى تكون نفس التشكيلات السحبية.

وتابع الزعاق، «يوجد أيضا تشكلات سحبية مبشرة تسبقها رياح على أجزاء من منطقة نجران (نواحي: يدمة، حبونا، بدر الجنوب)، كما تتكون سحب ماطرة على «عسير، أبها، خميس مشيط، النماص، المجاردة، محايل»، فضلا عن تكون تشكيلات سحبية مبشرة على أجزاء متفرقة من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وجنوب الحدود الشمالية وتمتد إلى منطقة الجوف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وقالت الهيئة: «من المتوقع، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وعلى أجزاء من منطقة الجوف». ولفتت الهيئة إلى توقع الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.