صورة لجندي بالدفاع المدني يُنقذ طفلين من النيران تُشعل مواقع التواصل

استحق جندي في الدفاع المدني السعودي، الحصول على لقب شجاع عن جدارة، بعد أن اقتحم النيران والدخان الكثيف؛ لإنقاذ طفلين من الموت المحقق وسط النيران المشتعلة.

وقد نالت صورة الجندي وهو يحمل الطفلين، الاستحسان والإشادة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يظهر في الصورة بطل الدفاع المدني، أثناء إخلائه الطفلين من بين الأدخنة والنيران، التي اندلعت في شقة سكنية بحي الشوقية بمكة مساء الجمعة.

ونجم عن الحادث اختناق 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، في حين تلقّى 5 أشخاص العلاج في الموقع. وعبر نشطاء عن تقديرهم لبسالة رجل الإطفاء في أداء واجبه بصعوده إلى الدور العلوي في العمارة المكونة من 4 أدوار وسط الظلام، بعد فصل التيار الكهربائي وحمله طفلين في آن واحد، مشيرين إلى أن هذا المشهد يعبر عن كثير من تضحيات وشجاعة رجال الأمن في عدد من القطاعات.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالسكان، يُقدر عددهم بـ23 شخصًا جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ؛ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكُّد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها المواصفات والمقاييس، ومراعاة عدم زيادة الأحمال أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية.