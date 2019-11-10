اليابان ترحِّب بـ«اتفاق الرياض» وتتعهد بمساعدة اليمن

رحبت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي, مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو استقرار اليمن.

وقال الناطق باسم وزير الخارجية الياباني أوتاكا ماساتو، في بيان له، إن «حكومة اليابان تأمل من جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق بكل سلاسة، التي ستقود إلى تسوية مبكرة لحل النزاع في اليمن, وتشيد بدور الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وأدت دورًا مهمًا في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأوضح أن حكومة اليابان تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولا تزال ملتزمة في استمرار الإسهام في المنطقة بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة للمحافظة على السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر تعليمات إلى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده؛ للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، كلٌ فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي عن امتنانه لكل الجهود، التي بُذلت من قبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور؛ ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.