السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على عدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك، شملت مركز القليبة وضواحيه ظفير وأبوعظام وأبو عرادة, وعلى مركز المعظم وضواحيه، الهمص ووادي خوار والرويحاء، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير ورحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:17ت م

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