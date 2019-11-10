السعودية اليوم / بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي للموظفين بتقنية الخرج



السيح 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 - 1441 هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، المحاسبة ، تقنية الدعم الفني ، تقنية الشبكات ، تقنية القوى الكهربائية ، تقنية آلات ومعدات ، تقنية ميكانيكا السيارات ، وتقنية إلكترونيات صناعية وتحكم ، من خلال بوابة القبول الموحد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، ويستمر القبول حتى يوم الأربعاء 23 - 3 - 1441هـ ، فيما سيتم إرسال ترشيح المقبولين عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين في مقر الكلية بحي المصيف شرق مدينة السيح.

// انتهى //

21:42ت م

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