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ضبط 30 طن أسماك فاسدة بالقطيف

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2019-11-10

ضبط 30 طن أسماك فاسدة بالقطيف

داخل ثلاجة تابعة لإحدى الشركات

متابعات الخليج 365 - القطيف

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية في القطيف، ثلاجة تابعة لإحدى الشركات تقوم فيها العمالة المخالفة بتخزين الأسماك منتهية الصلاحية وتغيير تواريخها.

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وصادرت التجارة، 30 طنًّا من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر و754 كيلو جرامًا ربيان معبأ مسبقًا دون بيانات تجارية.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء منسوبي الشركة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

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