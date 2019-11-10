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2019-11-10 أمطار رعدية وغبار على محافظات الشرقية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - الشرقية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالةً من التقلبات الجوية على بعض المحافظات والقرى بالمنطقة الشرقية. Advertisements وتشمل الحالة الجوية رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة على الدمام وحفر الباطن والأحساء وقرية العليا. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الثانية من صباح يوم الاثنين 11/ 11/ 2019م.







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