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المرور يوضح أهمية حزام الأمان
يقلل خطر إصابات الحوادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، على ضرورة استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ حيث إنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي وبنسبة 75% لركاب المقعد الخلفي.
وفي وقت سابق أكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزام بإشارة المرور لضمان سلامتك وسلامة الآخرين.
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