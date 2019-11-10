حضور عالمي بمنتدى الجولف السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد السعودي للجولف حدثا عالميا في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، يتمثل في إقامة منتدى الجولف السعودي بدعم من جولف السعودية (الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من الاتحاد السعودي للجولف)، والذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشيطة وحاضنة بصورة مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد المحلي بما يتوافق مع رؤية 2030.

وسيجمع المنتدى الذي سيعقد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قادة الصناعة في العالم والقادة الوطنيين لمناقشة أهم الموضوعات وأساليب التطور الحديث.

كما يقام الحدث ضمن الفعاليات التي تسبق انطلاق بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الثانية، ليتيح الفرصة لضيوف المنتدى لمعرفة المزيد عن النمو السريع لرياضة الجولف في السعودية، وسيطلع الحاضرون بشكل مباشر على خطوات تطوير اللعبة من خلال التزام جولف السعودية بإنشاء نظام بيئي نشيط وجديد لممارسة هذه الرياضة.