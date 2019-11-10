كرسي لهيئة الرياضة بجامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس عن إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وذلك خلال تدشينه المعامل والمختبرات التعليمية والبحثية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني في مقر الكلية بجامعة الملك سعود. وأشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي أثناء التدشين بوجود مثل هذه الكلية في المملكة، مبينا أهمية التعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة الملك سعود. من جهته امتدح مدير الجامعة الدكتور بدران العمر مبادرة إنشاء كرسي أبحاث للهيئة العامة للرياضة في الجامعة وتعزيز التعاون لتحقيق رؤية المملكة في بناء المجتمع الحيوي.



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