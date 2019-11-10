القادسية يبحث عن تعزيز صدارته للأولى بنقاط جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم ضمن الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، مباراة واحدة تجمع القادسية وجدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويتصدر القادسية جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بينما يحل جدة في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

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وتتواصل الجولة غدا بخمس مباريات تجمع الشعلة والطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، وأخيرا الخليج أمام الباطن.

ويستضيف الشعلة على ملعبه نظيره الطائي، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحل ضيفه ثامنا بأربع نقاط أكثر، ويلتقي البكيرية سابع الترتيب بـ16 نقطة، مع ضيفه الثقبة وصيف الجدول برصيد 20 نقطة، بينما يحل الجيل الخامس عشر بـ12 نقطة، ضيفا على فريق نجران العاشر برصيد 15 نقطة، ويلعب الخليج السادس عشر بـ11 نقطة، مع ضيفه الباطن الرابع بـ19 نقطة، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وأخيرا العين الثالث بـ20 نقطة مع المجزل ما قبل الأخير بـ8 نقاط .

وتختتم منافسات الجولة بأربع مباريات أخرى يوم الأربعاء، تجمع بين الكوكب والنجوم، والتقدم مع أحد، والجبلين أمام النهضة، والأنصار مع حطين.

وعلى ملعب نادي الشعلة، يلتقي فريق الكوكب سادس جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، مع ضيفه النجوم صاحب المركز العشرين بـ7 نقاط، ويستضيف التقدم صاحب المركز السابع عشر بـ11 نقطة، نظيره أحد «الحادي عشر» بـ15 نقطة، ويحتضن استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، المباراة التي تجمع بين الجبلين تاسع الترتيب برصيد 15 نقطة، نظيره النهضة الخامس بـ17 نقطة، ويلعب الأنصار الرابع عشر في جدول الترتيب بـ12 نقطة مع ضيفه حطين الثامن عشر بـ10 نقاط.