الحقباني والعبيدان بطلا تنس الأولى والشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس على ملاعب الاتحاد السعودي للتنس بالرياض منافسات البطولة المفتوحة الأولى للدرجة الأولى والشباب.

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وشارك في البطولة 60 لاعبا، 20 لدرجة الشباب و40 للدرجة الأولى.

وحقق سعود الحقباني المرتبة الأولى في منافسات درجة الأول، وحسين الزاهد المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث عبدالرحمن العزام، وحقق راكان القعود المركز الثالث مكرر.

وفاز قاسم العبيدان بالمركز الأول في درجة الشباب، وحل في المرتبة الثانية محمد الجزيري، وجاء في المركز الثالث كل من سليمان المسفر وعبدالعزيز الراجح (ثالث مكرر).