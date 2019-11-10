ورشة لتطوير الرياضة السعودية والإماراتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عقدت في الرياض أمس ورشة عمل ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خصصت للمجال الرياضي، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات خلفان الرميسي، وذلك في إطار المنظومة الرياضية المشتركة، وتشكيل اللجان العاملة في مجال الرياضة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وتهدف الورشة إلى وضع آليات لتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة، وخلق القنوات المناسبة لتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمطبوعات والتجارب، كما تم مناقشة تفعيل أطر الاستثمار الرياضي المشترك بهدف إشراك مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب في المجال الرياضي الاحترافي والتنموي على حد سواء.

ويضم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي 7 لجان تكاملية مشتركة، تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.