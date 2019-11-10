السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كل أعمالها في العاصمة الموقتة عدن ابتداء من أمس. وقالت في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.



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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اليمنية تستأنف عملها في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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